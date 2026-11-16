Onda Trending, capítulo 75: La crisis de la empat-IA

La tecnología avanza, pero el machismo también se transforma. En el capítulo de Onda Trending de este lunes ponemos el foco en "La nueva era del machismo", el libro de la periodista británica Laura Bates, que alerta sobre cómo la inteligencia artificial y las plataformas digitales están amplificando la misoginia.

A través de ejemplos como el fenómeno de las tradwives, los gurús de la masculinidad, las novias virtuales diseñadas para complacer o los deepfakes sexuales, descubrimos cómo los viejos estereotipos de género se adaptan a los nuevos códigos digitales.

¡Dale al Play!