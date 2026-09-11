Toni Esteban, el vecino de Puerto que fue testigo del ataque a las Torres Gemelas en su primer día de luna de miel narra la tragedia

Lo que debía ser el comienzo de un viaje especial se convirtió en una experiencia que marcaría su vida para siempre. Toni Esteban estaba en Nueva York cuando los atentados contra las Torres Gemelas sacudieron la ciudad y conmocionaron al mundo entero.

Aquel 11 de septiembre, la rutina de miles de personas cambió en cuestión de minutos. Los aviones impactaron contra las Torres Gemelas y el caos se apoderó de Manhattan. Esteban fue testigo directo de aquellos acontecimientos y tuvo que enfrentarse a una situación que difícilmente podía haber imaginado cuando viajó a Estados Unidos para disfrutar de su luna de miel.

Han pasado 25 años desde aquel día, pero los recuerdos permanecen vivos. Para Esteban, aquella experiencia quedó ligada para siempre a uno de los momentos más trágicos de la historia reciente y también a uno de los viajes más importantes de su vida.

Hoy, desde Puerto de Sagunto, recuerda aquellos acontecimientos y comparte su testimonio sobre lo que vivió en Nueva York aquel 11 de septiembre, una jornada que comenzó como el primer día de su luna de miel y terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable.

En esta entrevista con María José Gimeno todos los detralles.



