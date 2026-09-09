Sergio Alcaraz, CEO de Hernalca Global Services; "Es vital la digitalización de las empresas grandes y pequeñas"

Sergio Alcaraz, CEO de Hernalca Global Services, partner oficial de Odoo: "En Hernalca Global Services nos cuenta los servicios que ofrecen a las empresas para ordenar su gestión con Odoo ERP y servicios informáticos profesionales.
Implantan soluciones de CRM, ventas, facturación, compras, inventario,TPV, proyectos, recursos humanos y automatización de procesos, adaptadasa cada empresa. También ofrecemos mantenimiento informático, soporte técnico, reparación de equipos, redes, servidores, copias de seguridad, ciberseguridad básica y auditoría IT.
Son especialistas en facturación electrónica, Verifactu y digitalización empresarial.
Alcaraz explica la necesidad de digitalización de las empresas, en esta entrevista con María José Gimeno.