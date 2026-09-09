"Asecam y sus empresas"

Sergio Alcaraz, CEO de Hernalca Global Services; "Es vital la digitalización de las empresas grandes y pequeñas"

Expertos en soluciones de CRM, ventas, facturación, compras, inventario,TPV, proyectos, recursos humanos y automatización de procesos, adaptadas a cada empresa

María José Gimeno

Sagunto |

Sergio Alcaraz, CEO de Hernalca Global Services, partner oficial de Odoo: "En Hernalca Global Services nos cuenta los servicios que ofrecen a las empresas para ordenar su gestión con Odoo ERP y servicios informáticos profesionales.
Implantan soluciones de CRM, ventas, facturación, compras, inventario,TPV, proyectos, recursos humanos y automatización de procesos, adaptadasa cada empresa. También ofrecemos mantenimiento informático, soporte técnico, reparación de equipos, redes, servidores, copias de seguridad, ciberseguridad básica y auditoría IT.

Son especialistas en facturación electrónica, Verifactu y digitalización empresarial.

Alcaraz explica la necesidad de digitalización de las empresas, en esta entrevista con María José Gimeno.

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