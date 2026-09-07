¿Comprar, alquilar o esperar? Rafa Montesinos analiza el mercado de la vivienda y sus grandes retos

La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad. Los precios siguen poniendo el acceso a una casa cada vez más difícil, especialmente para jóvenes y familias, mientras que el alquiler tampoco deja de subir.

Pero ante este escenario surgen muchas preguntas: ¿es mejor comprar o alquilar? ¿Es un buen momento para invertir? ¿Qué está pasando con los inversores? ¿Hay todavía oportunidades? ¿Y qué ocurre con los vecinos de barrios y calles donde los precios se han disparado hasta hacer imposible que muchas personas puedan seguir viviendo allí?

Para analizar todas estas cuestiones, Rafa Montesinos, gerente de Global Propiedad, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, en Más de Uno, en entrevista con María José Gimeno.

Una conversación en la que ponemos sobre la mesa la realidad del mercado inmobiliario, el elevado precio de la vivienda, las diferencias entre comprar y alquilar y las decisiones que puede tomar una persona que está buscando casa.

También hablamos de inversión inmobiliaria: qué buscan actualmente los inversores, qué está ocurriendo en zonas con una fuerte demanda y cómo está cambiando el mercado.

Y hay una cuestión fundamental: la vivienda no es solamente un negocio o una inversión; es, sobre todo, el lugar donde vivimos. Por eso también abordamos qué consecuencias tiene la subida de precios para los vecinos de las zonas que se están revalorizando y hasta qué punto una ciudad puede convertirse en inaccesible para quienes han vivido en ella toda la vida.

Rafa Montesinos aporta en esta entrevista la visión de quien conoce de cerca el mercado inmobiliario de Sagunto y el Puerto, un mercado que en los últimos años ha experimentado una importante transformación.

Escucha la entrevista completa con Rafa Montesinos en Más de Uno, con María José Gimeno, y descubre todas las claves de la vivienda: comprar, alquilar, invertir y, sobre todo, cómo tomar la mejor decisión en un mercado cada vez más complejo.



