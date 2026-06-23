Onda Cero emite en directo este jueves desde el recién restaurado Fortín del Grau Vell de Sagunt

Onda Cero emitirá edición especial de Más de uno, desde el recién restaurado Fortí del Grau Vell, nuevo centro de interpretación «Sagunt i la Mar», referente del patrimonio marítimo valenciano. De esta forma, queda culminado un ambicioso proceso de restauración y musealización para recuperar uno de los espacios patrimoniales más singulares del Mediterráneo.

Con ello, la capital comarcal da un nuevo paso en la valorización de su patrimonio histórico y cultural con la apertura, este 25 de junio, del Fortí del Grau Vell 'Sagunt i la Mar', un nuevo centro de interpretación que permitirá descubrir la estrecha relación de la ciudad con el mar a lo largo de más de dos mil años de historia.

El nuevo equipamiento se incorpora a la red municipal Sagunto 'Suma de Cultures' y supone la culminación de un proceso de restauración y puesta en valor, desarrollado entre 2018 y 2026, que ha permitido recuperar uno de los conjuntos monumentales más relevantes del patrimonio marítimo valenciano. El espacio ocupa el histórico enclave del Grau Vell, antiguo puerto de Sagunto entre los siglos XVI y XIX, donde se conservan la torre-batería defensiva, almacenes comerciales, patios y otros elementos vinculados a la actividad portuaria y comercial de la ciudad.

La actuación ha sido dirigida por la doctora arquitecta y especialista en restauración patrimonial Pepa Balaguer, al frente de un amplio equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la arquitectura, la arqueología, la museología, la historia, el diseño y las artes visuales.

El discurso museográfico se desarrolla a través de cinco salas temáticas que recorren la evolución de los puertos históricos de Sagunto, desde el puerto ibero-romano de Arse-Saguntum hasta la construcción del puerto industrial del siglo XX, incorporando recreaciones históricas, maquetas, audiovisuales, piezas arqueológicas reproducidas y testimonios de la memoria oral del poblado del Grau Vell.

Entre los principales contenidos destacan las recreaciones de los antiguos puertos de Sagunto, la interpretación del paisaje litoral, la historia de la industrialización vinculada al mar y la recuperación de la memoria colectiva de los habitantes del Grau Vell mediante fotografías y testimonios cedidos por los propios vecinos.

El centro cuenta además con audioguías en cuatro idiomas, signoguías accesibles, recursos digitales mediante códigos QR y diversos elementos interpretativos que permiten una experiencia inclusiva y adaptada a todos los públicos.

Uno de los elementos más destacados del recorrido es la instalación en la batería defensiva de una reproducción en bronce del histórico cañón «El Destruidor», símbolo de la función militar y estratégica que desempeñó este enclave costero durante siglos.

La restauración y adecuación museográfica del conjunto se ha desarrollado en dos fases mediante financiación procedente de diferentes administraciones y programas europeos, entre ellos los fondos FEDER, el programa estatal del 1,5% Cultural, ayudas de la Diputación de Valencia, Red Eléctrica Española y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Asimismo, el proyecto ha contado con la participación del equipo científico integrado por Carmen Aranegui, Carlos de Juan, Emilia Hernández, Carla Flors, Mar Ferri y Luis Vicén, responsables de la documentación histórica y arqueológica de los distintos recursos expositivos.