Llega a Sagunto Morvedre Beauty 2026, I Foro Comarcal de l peluquería, barbería, estética, formación y empleo

Los días 22 y 23 de septiembre se celebrará en Sagunto Morvedre Beauty 2026, el I Foro Comarcal de Peluquería, Barbería, Estética, Formación y Empleo, una iniciativa que nace con el objetivo de reunir al sector profesional de la comarca en torno al talento, la formación, la innovación y las nuevas tendencias.

Bajo el lema “Entre Venus y Vulcano: Raíces y Vanguardia”, el encuentro propone dos jornadas diferenciadas que pondrán en valor tanto las raíces culturales y profesionales del territorio como la evolución y las nuevas oportunidades que ofrece el sector de la belleza.

La primera jornada, 22 de septiembre, estará dedicada a peluquería y barbería, con el eje “Cultura, talento y tendencias”. El programa comenzará a las 9:00 horas con el café de bienvenida y las acreditaciones, seguido de la inauguración y una mesa redonda sobre “Las Fallas como motor de actividad profesional y empleo”.

La jornada continuará con una masterclass práctica sobre la evolución del peinado tradicional a las nuevas tendencias en peinado fallero, además de espacios de networking y una feria profesional con proveedores, productos, novedades y demostraciones en directo.

El 23 de septiembre será el turno de estética, bienestar e innovación, con una jornada centrada en conocer hacia dónde evoluciona la estética profesional. Entre los contenidos previstos figuran una mesa redonda sobre belleza y bienestar en transformación y una masterclass práctica dedicada a estética, aparatología y nuevas tendencias.

Ambas jornadas incorporarán espacios de networking “de profesión a profesión” y una feria profesional en la que estarán presentes marcas, aparatología y productos, junto con demostraciones.

Morvedre Beauty 2026 aspira así a convertirse en un punto de encuentro para profesionales y empresas, favoreciendo el intercambio de conocimientos, la creación de contactos y la visibilización de las oportunidades profesionales vinculadas al sector de la belleza en el Camp de Morvedre.

Encarna Alacreu, directora de Open Space cuenta todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.