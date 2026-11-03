La reivindicativa Pujada al Castell regresa a Sagunto este domingo

El patrimonio histórico de Sagunto volverá a ser protagonista este domingo con una nueva edición de la Pujada al Castell. La Plataforma Patrimoni Sagunt recupera esta movilización para reclamar la creación de un organismo que coordine la conservación y gestión de los monumentos de la ciudad.

La convocatoria busca que las administraciones hagan efectivo el compromiso adquirido por el pleno municipal en diciembre de 2025. La plataforma defiende la constitución de un consorcio en el que participen el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura, con financiación estable y personal especializado.

La marcha comenzará a las diez de la mañana en la Plaza Mayor y finalizará en el Castillo, donde habrá una intervención reivindicativa y una recreación histórica a cargo de Saguntum Augusta.

Todos los detalles en esta entrevista con Juanfran Gómez y Ruth Villar en Más de Uno Sagunto.