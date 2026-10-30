Más de Uno Sagunto emite desde el mercado de Sagunto el sorteo de los premios de la campaña "Tu compra tiene poder"

Este miércoles, 4 de noviembre, Más de Uno Sagunto emitirá programa especial en directo desde el Mercado Municipal de Sagunto, de 12:20 a 13:30 horas.

Durante el programa hablaremos de la importancia de comprar en los comercios de proximidad, apoyar a nuestros comerciantes y dar vida a las calles de nuestra ciudad.

Además, celebraremos el sorteo de la campaña «Tu compra tiene poder», que repartirá nueve cheques regalo para consumir en los comercios adheridos: tres premios de 1.000 euros y seis de 500 euros.

Con la colaboración de la Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto.