Programa Especial Sorteo de premios del comercio local

Más de Uno Sagunto emite desde el mercado de Sagunto el sorteo de los premios de la campaña "Tu compra tiene poder"

Se repartirán nueve cheques regalo para consumir en los comercios adheridos: tres premios de 1.000 euros y seis de 500 euros

María José Gimeno

Sagunto |

Más de Uno Sagunto emitie desde el mercado de Sagunto el sorteo de los premios de la campaña "Tu compra tiene poder"
Más de Uno Sagunto emitie desde el mercado de Sagunto el sorteo de los premios de la campaña "Tu compra tiene poder" | s

Este miércoles, 4 de noviembre, Más de Uno Sagunto emitirá programa especial en directo desde el Mercado Municipal de Sagunto, de 12:20 a 13:30 horas.

Durante el programa hablaremos de la importancia de comprar en los comercios de proximidad, apoyar a nuestros comerciantes y dar vida a las calles de nuestra ciudad.

Además, celebraremos el sorteo de la campaña «Tu compra tiene poder», que repartirá nueve cheques regalo para consumir en los comercios adheridos: tres premios de 1.000 euros y seis de 500 euros.

Con la colaboración de la Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto.


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