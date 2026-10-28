Pantalla Abierta aborda las adicciones a través del cine en Sagunto

El cine servirá para reflexionar sobre las adicciones en Sagunto a través del ciclo Pantalla Abierta, una iniciativa de Servicios Sociales que combina la proyección de películas y el diálogo para abordar esta realidad sin prejuicios.

La primera sesión tiene lugar este jueves a las cinco y media de la tarde, en la cafetería del Centro Cívico Antiguo Sanatorio, con la película Beautiful Boy, siempre serás mi hijo, que muestra el impacto de las adicciones en una familia.

La segunda cita será el 19 de noviembre, con la proyección de Otra ronda, centrada en la relación con el alcohol y sus efectos sociales.

El ciclo está impulsado por Servicios Sociales y se enmarca en el Plan Municipal de Prevención de Adicciones. Todos los detalles en esta entrevista con la concejala Nuria Carbó y la responsable del servicio de drogodependencia de Sagunto, Belén Piró, en Más de Uno Sagunto, con María José Gimeno.