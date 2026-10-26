Sagunto forma a 30 agentes en la detección de documentos falsificados

Treinta agentes de policías locales y de la Guardia Civil han participado en Sagunto en una jornada especializada para aprender a detectar documentos falsificados. La formación, celebrada en la Vía del Pòrtic, se ha centrado en el análisis de documentación italiana y en las técnicas que permiten identificar posibles manipulaciones y fraudes.

El curso, bajo el título Documentoscopia para policías: estudio de documentos italianos y sus falsificaciones, ha sido organizado por la World Police Association con la colaboración de la Policía Local de Sagunto.

El comisario del cuerpo, Esteban Feria, ha destacado que “la formación continua es fundamental para que la policía pueda desarrollar su trabajo con las máximas garantías. La preparación de los agentes no puede limitarse a los conocimientos adquiridos inicialmente, sino que debe actualizarse de manera permanente”.

Por su parte, la concejala de Policía Local, María José Carrera, ha subrayado que “la formación es una inversión en preparación, prevención y calidad del servicio público, y resulta fundamental facilitar espacios en los que los agentes puedan actualizar sus conocimientos y compartir experiencias”.