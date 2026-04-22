'Asecam y sus empresas'

Avanta Prevención,empresa especializada en prevención de riesgos laborales y en velar por la salud integral de las personas

Alberto Pérez Zafra, director territorial de Valencia Norte y Castellón de Avanta Prevención, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo que se celebra el próximo martes, 28 de abril, habla de la importancia de la prevención y de su empresa

María José Gimeno

Sagunto |

Alberto Pérez Zafra, director territorial de Valencia Norte y Castellón de Avanta Prevención, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo que se celebra el próximo martes, 28 de abril, habla de la importancia de la prevención y de su empresa. Una empresa especializada en prevención de riesgos laborales en toda España, que persigue velar por la salud integral, centrada en las personas y orientada al bienestar físico, emocional y laboral.
También prevenir riesgos laborales, reducir accidentes y cuidar de los equipos con soluciones eficaces, adaptadas y de calidad. Su compromiso: que tengas la tranquilidad de saber que la salud de tu empresa está en las mejores manos". En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

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