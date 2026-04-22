Alberto Pérez Zafra, director territorial de Valencia Norte y Castellón de Avanta Prevención, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo que se celebra el próximo martes, 28 de abril, habla de la importancia de la prevención y de su empresa. Una empresa especializada en prevención de riesgos laborales en toda España, que persigue velar por la salud integral, centrada en las personas y orientada al bienestar físico, emocional y laboral.
También prevenir riesgos laborales, reducir accidentes y cuidar de los equipos con soluciones eficaces, adaptadas y de calidad. Su compromiso: que tengas la tranquilidad de saber que la salud de tu empresa está en las mejores manos". En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.
Avanta Prevención,empresa especializada en prevención de riesgos laborales y en velar por la salud integral de las personas
Alberto Pérez Zafra, director territorial de Valencia Norte y Castellón de Avanta Prevención, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo que se celebra el próximo martes, 28 de abril, habla de la importancia de la prevención y de su empresa
Alberto Pérez Zafra, director territorial de Valencia Norte y Castellón de Avanta Prevención, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo que se celebra el próximo martes, 28 de abril, habla de la importancia de la prevención y de su empresa. Una empresa especializada en prevención de riesgos laborales en toda España, que persigue velar por la salud integral, centrada en las personas y orientada al bienestar físico, emocional y laboral.