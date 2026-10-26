ASECAM reúne mañana al tejido empresarial para abordar la captación y retención del talento

La captación y retención del talento centrarán mañana el Encuentro Empresarial de ASECAM, que reunirá en Sagunto a representantes del tejido empresarial, educativo y político para analizar los retos del mercado laboral.

La jornada comenzará a las once de la mañana en la Masía Mas Les Lloses, con una conferencia sobre inteligencia artificial, nuevas profesiones y transformación del empleo, a cargo de Antonio Climent, director de posgrado de ESIC.

El programa incluirá dos mesas redondas sobre las tendencias del mercado laboral y la conexión entre la formación y las necesidades de las empresas. También participarán representantes de compañías como Sonepar y Cosmos 3D.

El encuentro, organizado por la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre, será clausurado por el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, junto a representantes de la Generalitat y de la patronal valenciana.

Todos los detalles en esta entrevista a Cristina Plumed, presidenta de ASECAM, con María José Gimeno.