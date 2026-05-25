El presunto autor del atropello mortal de Puerto de Sagunto se entrega en Madrid tras darse a la fuga

El presunto autor del atropello mortal ocurrido este fin de semana en Puerto de Sagunto se ha entregado en dependencias policiales de Madrid tras permanecer en paradero desconocido durante más de 24 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sagunto, el hombre ha reconocido ser el conductor del vehículo implicado en el siniestro y haber huido del lugar tras el impacto.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo, cuando un varón de 35 años perdió la vida tras ser atropellado. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los servicios sanitarios, la víctima falleció en el acto.

Horas después del suceso, la Policía Local logró localizar el turismo implicado, un Renault Megane, que presentaba importantes daños en su parte delantera y fue trasladado a dependencias municipales para su inspección.

La Policía Nacional y la Policía Local continúan instruyendo las diligencias mientras el caso queda ya en manos del juzgado de Sagunto.