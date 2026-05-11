Cristina Diego presenta su primera novela 'La silla roja'

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La autora local Cristina Diego ha publicado su primera novela, La silla roja, una historia de adaptación y superación que invita al lector a reflexionar sobre cómo afrontar los cambios que plantea la vida.

La protagonista convive con la esclerosis múltiple, al igual que su autora, una enfermedad degenerativa que transforma por completo su día a día y la obliga a aprender a adaptarse a una nueva realidad. A través de una narrativa íntima y emocional, Cristina Diego construye un relato innovador que promete no dejar indiferente a nadie.

La autora escribe desde los cinco años, pero reconoce que esta es la primera vez que “se desnuda” realmente ante el público, compartiendo una historia profundamente personal y humana.

En este pódcast podrás escuchar todos los detalles de la entrevista realizada por María José Gimeno, en la que la escritora habla sobre el proceso creativo de la novela y sobre cómo aprender a convivir con las circunstancias que la vida pone en el camino.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.