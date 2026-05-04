Una negligencia durante un parto en el Hospital de Sagunto se salda con una indemnización de 13,3 millones de euros

Una jueza de Madrid ha condenado a las aseguradoras de una ginecóloga y una matrona a indemnizar con más de 13,3 millones de euros a una mujer por la deficiente asistencia sanitaria durante el parto de su hijo en el Hospital de Sagunto en 2019.

La magistrada concluye que se produjeron fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de señales de alarma, lo que impidió actuar a tiempo.

Como consecuencia, el menor padece una parálisis cerebral grave y requiere cuidados permanentes, con un grado de discapacidad del 87%.

La resolución, considerada la mayor indemnización por negligencia médica en España, subraya que la cuantía debe cubrir las necesidades vitales del menor durante toda su vida.