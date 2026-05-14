Más de 6.000 escolares participan en el XX Concurso de Dibujo de Onda Cero Sagunto 'El medio ambiente que queremos'

Onda Cero Sagunto entregará el próximo 21 de mayo los premios de la vigésima edición de su concurso de dibujo ‘El medio ambiente que queremos’, en un acto que tendrá lugar a las 18:30 horas en el Casal Jove de Puerto de Sagunto.

El premio al mejor dibujo del certamen ha sido para Anna Riazantseva, alumna del CEIP María Yocasta Ruiz Aguilera, por lo que su clase, quinto de primaria, disfrutará de una excursión al Bioparc como reconocimiento.

Por cursos, en primero de primaria, el primer premio ha sido para Martina Fabra Alcaide, del Colegio Diocesano San Pedro Apóstol; el segundo, para Mía del Valle Davis, del mismo centro; y el tercero, para Sofía López Ballester, del Colegio Adventista de Sagunto.

En segundo de primaria, el primer premio ha recaído en Aarón Reyes Osmeda, del CEIP Maestro Tarrazona; el segundo, en Laia Segura Luján, del CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo; y el tercero, en Mía Yanguas Martel, también del CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo.

En tercero de primaria, el primer premio ha sido para Miroslav Mironov, del CEIP María Yocasta Ruiz Aguilera; el segundo, para Juan Diego Palomino Gaitán, del CEIP Profesor Tierno Galván; y el tercero, para Lara Lasso Domínguez, del Colegio Adventista de Sagunto.

En cuarto de primaria, el primer premio ha sido para Avril Fiorella Hernández Navarro, del CEIP María Yocasta Ruiz Aguilera; el segundo, para Regina Borges Borquez, del mismo centro; y el tercero, para Marco Castellanos Pérez, del Colegio Adventista de Sagunto.

En quinto de primaria, además del premio absoluto del certamen para Anna Riazantseva, el segundo premio ha sido para Lucía Gómez Pascual, del CEIP La Pinaeta; y el tercero, para Nicole Stephanie Conde Flores, del CEIP Nuestra Señora de Begoña.

Por último, en sexto de primaria, el primer premio ha sido para Alaia Intxaurraga Medina, del CEIP María Yocasta Ruiz Aguilera; el segundo, para Rebeca Comanescu, del Colegio Adventista de Sagunto; y el tercero, para Julia Oter Montes, del Colegio San Vicente Ferrer.

Este año, para el Concurso de Dibujo Escolar ‘El medio ambiente que queremos’, se ha contado con la colaboración de la estudiante del grado en Bellas Artes, Lucía Aparicio Rodríguez y de Marta Suárez Lluesma, estudiante del Máster de Diseño.

El certamen, en el que han participado más de 6.000 alumnos y alumnas de la comarca del Camp de Morvedre, ha contado con la colaboración del Ajuntament de Sagunt, Ajuntament de Canet d’en Berenguer, Ajuntament d’Algar de Palància, Mancomunitat de La Baronia, Mancomunitat de Les Valls, Consorci Palància-Belcaire, SAG Societat Anònima de Gestió Sagunt, Gescanet M.P, Inmoalte Inmobiliaria, Colegio Camarena Canet, IMEDES, Inter-Fax, Clínicas de Ortodoncia ‘Abre Tu Sonrisa’, Zardoya Pascual, Saggas, Restaurante Jesús Gor, Holcim, Fertiberia, BIOPARC València, Hotel Barú, Kids&us School of English Puerto de Sagunto, ASECAM, ZUVAMESA, Gasoprix, Automóviles Sagunto, Clínica Nutricional NE, Caixa Popular y Fundació Bancaixa Sagunt.

El jurado de los premios ha estado formado por representantes de todas las empresas e instituciones colaboradoras.