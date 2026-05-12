HUELGA EDUCATIVA

La comunidad educativa del Camp de Morvedre se moviliza en defensa de la educación pública

Según los sindicatos, más de 2.500 personas han marchado por las calles de Puerto de Sagunto en el segundo día de huelga

Sergi Beltran

Sagunto |

Manifestación huelga educativa 2026 Puerto de Sagunto

El sector educativo del Camp de Morvedre se ha movilizado esta mañana en el Puerto de Sagunto dentro del calendario de protestas convocado por la huelga educativa indefinida en la Comunitat Valenciana.

La manifestación ha arrancado a las once desde el Triángulo Umbral y ha reunido a más de 2.500 personas, según fuentes sindicales.

Docentes, familias y representantes sindicales e institucionales han recorrido las calles del núcleo porteño para reclamar una reducción de las ratios en las aulas, mejoras en las infraestructuras educativas, más recursos para atender al alumnado y garantizar una inclusión real de los estudiantes con necesidades especiales, además de defender una educación pública y de calidad en valenciano.

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