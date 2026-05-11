Entrevista

La 5ª Jornada Insproject llega a Sagunto este viernes con una amplia programación de actividades 'por la discapacidad'

Se trata de un espacio donde personas con y sin discapacidad compartirán actividades, talleres, experiencias y, sobre todo, una forma distinta de entender la sociedad

María José Gimeno

Sagunto |

El próximo viernes 15 de mayo, a partir de las 17 horas, la plaza Cronista Chabret de Sagunto se convertirá en mucho más que un punto de encuentro. Será un espacio donde personas con y sin discapacidad compartiremos actividades, talleres, experiencias y, sobre todo, una forma distinta de entender la sociedad, en la 5ª Jornada Insproject.

Jornada para participar, moverse, experimentar y a comprender de forma práctica que la inclusión no es teoría, es convivencia real.

Habrá actividades para todos los públicos, talleres participativos y muchísimas sorpresas en una tarde pensada para disfrutar, aprender y compartir.

El presidente de la asociación, Adolfo Pablos, cuenta todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.


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