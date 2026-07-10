ENTREVISTA

Sasak presenta nuevo EP con el que apuesta promocionar Sagunto con su música

En Más de uno hemos entrevistamos al joven artista local Sasak con motivo de la presentación de su nuevo EP "El verano por delante"

María José Gimeno

Sagunto |

En Más de uno hemos entrevistamos al joven artista local Sasak con motivo de la presentación de su nuevo EP "El verano por delante".

El joven artista local, de 19 años, empezó a componer su propia música con tan solo 12 y ahora quiere dar un paso más en su carrera con este nuevo trabajo discográfico que contiene variedad de estilos urbanos.

Un nuevo proyecto que, además de tener como objetivo alcanzar nuevos públicos, también busca promocionar Sagunto mostrando en su videoclips lugares emblemáticos de la localidad.

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