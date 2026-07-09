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Pako Giménez: "El reto de la IA en las universidades no es prohibirla, sino enseñar a pensar con ella"

De los riesgos, las oportunidades y de cómo convivir con una tecnología que ha llegado para quedarse hablaremos con Pako Giménez, experto tecnológico de Encamina

María José Gimeno

Sagunto |

En Onda Digital hemos puesto el foco en una cuestión que está transformando la educación superior: la irrupción de la inteligencia artificial en la universidad. ¿Es una amenaza para el aprendizaje o una oportunidad para formar a mejores profesionales? ¿Cómo deben adaptarse alumnos, profesores y centros educativos a esta nueva realidad? De los riesgos, las oportunidades y de cómo convivir con una tecnología que ha llegado para quedarse hablaremos con Pako Giménez, experto tecnológico de Encamina.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.


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