Pako Giménez: "El reto de la IA en las universidades no es prohibirla, sino enseñar a pensar con ella"

En Onda Digital hemos puesto el foco en una cuestión que está transformando la educación superior: la irrupción de la inteligencia artificial en la universidad. ¿Es una amenaza para el aprendizaje o una oportunidad para formar a mejores profesionales? ¿Cómo deben adaptarse alumnos, profesores y centros educativos a esta nueva realidad? De los riesgos, las oportunidades y de cómo convivir con una tecnología que ha llegado para quedarse hablaremos con Pako Giménez, experto tecnológico de Encamina.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.



