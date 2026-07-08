Antonino destaca la especialización y el asesoramiento personalizado del comercio de Sagunto

En el espacio dedicado al comercio local de Sagunto, uno de los grandes motores de nuestra economía, Alejandro Valero, de Valerorto Ortopedia; Pepa Ferri, de Bodegas Ferri, que celebra 75 años de historia; Marcela Aristizábal, de Tot un Món, especializada en decoración de eventos; junto con la concejala Natalia Antonino, se ha aborado la importancia del comercio de proximidad y su papel en el desarrollo del territorio.

La edil también ha destacado la importancia de la implicación del comercio en las campañas promocionales del ayuntamiento.

En este podcast, todos los detalles.



