Leximm Consultores: "Es fundametal que el inmueble esté en regla, sea valioso y esté listo para cualquier operación"

Marcos Fernández y Juan Miguel Gil, director general y director técnico, respectivamente, de Leximm Consultores nos explican todos los servicios que ofrecen desde su firma. Entre ellos, ayudan a que el inmueble esté en regla, sea valioso y esté listo para cualquier operación. Regularizan documentos, gestionan licencias, valoran propiedades y resuelven situaciones legales complejas. Convertir la incertidumbre en respaldo técnico-jurídico para que tomes decisiones con seguridad.



Marcos es abogado y Juan Miguel arquitecto, por lo que ofrecen un servicio global para regularización y gestión documental, valoraciones y peritajes, licencias y trámites urbanísticos, consultoría jurídica, intermediación inmobiliaria y oportunidades de inversión.



En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

