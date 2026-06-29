Judo Canet cierra la temporada posicionado entre los mejores clubes de España

Judo Canet consigue el título nacional de Sambo Playa y la Liga de Clubes de la Comunidad Valenciana en Judo. Este Mayo conseguían en la playa de Puerto de Sagunto ser el mejor club de España U17 y senior con los oros de Gabriela García y Viktoriia Romanukha, el segundo puesto de Álvaro Simó y los bronces de Oscar Martínez , Lemuel Marandyan y Pablo Valls y este pasado domingo 14 de junio se proclamó campeón de Liga de la Comunidad Valenciana de Judo en Torrevieja superando al que era líder en la última jornada el Judo Club Alicante.

En esta jornada lograron 14 oros, 4 platas y 6 bronces. Los oros los lograron: Guillermo Rubio, Viktoriia Romanukha, Gabriela García, Eva Alarcón, Anastasia Troian, Adrian Dascalescu, Dafne Canada, Joan Tortajada, Alex Sahakyan, Daniela Montesinos, Daniella Vakerchkoven, Aitana López, Ginés Riaza y Iara Alonso. Las cuatro platas las lograron: Francisco Agustín, Aitana Burdeaus, Alvar Isach y Ariana Dastalescu. Los bronces de la mano de : Sorin Pardo, Joan Roig, Pedro Gómez, Adriana Sokhrina, Sara Augusto y Carlos Gil

Con estos resultados Judo Canet se postula como uno de los mejores clubes de España tanto en Judo como en Lucha Sambo.

En esta entrevista con María José Gimeno, el entrenador Pedro Fandos, acompañado de algunos de los medallistas hacían balance de la temporada.