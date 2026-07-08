Asecam y sus empresas

Garcés: "El orden y la limpieza del entorno de trabajo influyen en las personas, en su bienestar y en su rendimiento"

Vicente Garcés, director comercial de Netta Servicios Integrales, explica cómo un espacio de trabajo limpio, ordenado y bien cuidado impacta en los equipo y favorece la productividad

María José Gimeno

Sagunto |

Hoy en el espacio Asecam y su empresas, ponemos el foco en un aspecto que va mucho más allá de la imagen de una empresa: cómo el orden y la limpieza del entorno de trabajo influyen en las personas, en su bienestar y en su rendimiento.

Para hablar de ello nos acompañará Vicente Garcés, director comercial de Netta Servicios Integrales, con quien analizaremos cómo un espacio de trabajo limpio, ordenado y bien cuidado impacta en los equipos, favorece la productividad y contribuye a mejorar los resultados de las empresas.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.


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