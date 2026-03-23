Los hombres de la cofradía de Sagunto rechazan la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa

La Cofradía de la Purísima Sangre de Jesucristo de Sagunto ha rechazado de nuevo la entrada de mujeres en la Semana Santa tras la votación celebrada ayer por la tarde.

El resultado ha sido de 267 votos en contra frente a 114 a favor, una decisión que mantiene el actual modelo de participación.

Se trataba de una votación clave, ya que el Ministerio de Turismo había abierto un expediente para estudiar la posible retirada del distintivo de Fiesta de Interés Turístico Nacional, que había quedado en suspenso a la espera de este resultado.

Minutos antes, un grupo de mujeres se concentró de forma pacífica a las puertas de la ermita de la Sang para reclamar su inclusión en la celebración.