Pako Giménez analiza en Onda Cero cómo la inteligencia artificial está transformando la educación en las aulas

El experto de Encamina , Pako Giménez, ha participado en el programa Más de Uno Sagunto, de Onda Cero, para hablar sobre la entrada de la inteligencia artificial en las aulas. Durante la entrevista, explica cómo esta tecnología está cambiando la forma de enseñar y aprender, y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes.

Giménez destacó que la inteligencia artificial puede facilitar la labor de los docentes, ayudando a personalizar la enseñanza y optimizar los recursos educativos, al mismo tiempo que ofrece a los alumnos nuevas herramientas para mejorar su aprendizaje.

Sin embargo, también señaló los desafíos éticos y educativos que conlleva su uso, como la protección de los datos o la necesidad de formar a los jóvenes en un uso responsable y crítico de estas herramientas.

El reto, está en aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin perder el papel esencial del profesorado ni la mirada humana en la educación.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.