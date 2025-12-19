Más de uno Sagunto

Las felicitaciones de Navidad creadas con inteligencia artificial empiezan a inundar las redes sociales. Imágenes sorprendentes, escenas imposibles y una creatividad que ya forma parte del nuevo lenguaje digital. Y entre todas ellas, hay una que está llamando especialmente la atención.Es la felicitación navideña de David Caballer Baquero, creador audiovisual, nacido en Sagunto, especialista en animación stop motion, en generación de contenido con inteligencia artificial y autor de varios vídeos que están arrasando las redes sociales: 'la destrucción de Sagunto' recreada con una figuración de dragones, una obra que no deja indiferente a nadie. Hoy vamos a hablar con él de su trabajo, de la IA aplicada a la comunicación visual y de cómo el arte digital puede transformar nuestra percepción de Sagunto, de su historia, de su paisaje y de su identidad.

Un viernes, en el que hemos contado la agenda cultural de la mano de la concejala Ana María Quesada. Y como cada viernes, no podía faltar nuestro espacio de cine, de los Cines Alucine, de la mano de Sol Badenes en 'Cine y palomitas'.

Y música, hoy con el artista saguntino: Muskila que estrena este próximo lunes “Menkub”, el primer adelanto de su álbum debut, "Inri".

Además, noticias locales con Sergi Beltran, y todos los contenidos de proximidad. Presenta, María José Gimeno.