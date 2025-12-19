Entrevista

David Caballer arrasa con sus vídeos hechos con IA sobre de la 'destrucción de Sagunto con dragones' y su felicitación navideña

El creador audiovisual saguntino es especialista en animación stop-motion, generación de contenido con inteligencia artificial y autor de varias piezas creativas navideñas e inspiradas en nuestra ciudad

María José Gimeno

Sagunto |

David Caballer Baquero, es creador audiovisual, especialista en animación stop-motion, generación de contenido con inteligencia artificial y autor de varias piezas creativas navideñas e inspiradas en nuestra ciudad.

Este saguntino convierte la tecnología en historias visuales originales y, aprovechando el contexto navideño, ha realizado una felicitación— con IA— que han llamado la atención en redes locales. Del mismo modo ha arrasado con su vídeo de la destrucción de Sagunto, con dragones.

En esta entrevista con María José Gimeno, habla de su trabajo, de IA aplicada a la comunicación visual y de cómo el arte digital puede transformar nuestra percepción de Sagunto.

