En este espacio dedicado a ASECAM y sus empresas, María José Gimeno ha conversado con Héctor Martínez para conocer mejor la actividad de su compañía, los servicios que ofrece y las soluciones tecnológicas que pone al alcance de las empresas para mejorar sus procesos y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.

Durante la entrevista hemos hablado de cómo se pone en marcha un proyecto de software personalizado, qué aspectos hay que tener en cuenta para dar el primer paso y cuáles son las ventajas de contar con herramientas tecnológicas diseñadas específicamente para cada negocio.

Una conversación sobre innovación, transformación digital y las oportunidades que ofrece la tecnología en un momento marcado por el avance de la inteligencia artificial y la digitalización empresarial.

Héctor Martínez también ha compartido algunos consejos para aquellas empresas que están valorando apostar por un software a medida y quieren dar el salto hacia nuevas soluciones digitales.