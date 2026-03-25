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Detenidos cinco jóvenes por el asesinato de un hombre en un edificio abandonado de Sagunto en 2025

Agentes de la Guardia Civil han arrestado a los presuntos autores, de entre 21 y 26 años, en las localidades de Paterna, Burjassot y Benicarló

Sergi Beltran

Sagunto |

Detenidos cinco jóvenes por el asesinato de un hombre en un edificio abandonado de Sagunto en 2025
Detenidos cinco jóvenes por el asesinato de un hombre en un edificio abandonado de Sagunto en 2025 | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores del homicidio del violinista callejero estadounidense, ocurrido en abril de 2025 en un edificio abandonado de Sagunto.

Después de más de un año de investigación, los agentes han arrestado a cinco hombres de entre 21 y 26 años en Paterna, Burjassot y Benicarló, como presuntos responsables del crimen.

La víctima, de 39 años, residía en el conocido como Taller del Alemán, donde murió después de recibir varias cuchilladas. Su cuerpo, en estado de descomposición, fue descubierto de manera casual meses después del asesinato.

La investigación ha permitido reconstruir los hechos e identificar a los implicados, gracias al análisis de restos biológicos y a varias diligencias policiales.

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