La Associació l'Albarda d'Estivella celebra este domingo la XXV Marcha Solidaria al Garbí

La Associació de Muntanya l'Albarda d'Estivella celebra este domingo, 27 de septiembre, la vigésimo quinta edición de la Marcha Solidaria al Garbí. Una cita que mantiene su carácter solidario y para la que este año los participantes deberán aportar un lote de alimentos, que será entregado al Centro Solidario de Alimentos de Sagunto.

La inscripción tiene un coste de diez euros, que serán devueltos al recoger el dorsal. Albarda, que cuenta con 26 años de trayectoria, trabaja además junto al Ayuntamiento de Estivella en la recuperación y conservación de las sendas del término municipal.

Descubre todos los detalles de esta cita deportiva de carácter no competitivo en esta entrevista con Javi Oliver, presidente de la asociación .