La Asociación Vecinal de las playas de Sagunto denuncia la desprotección y daños en la costa tras el último temporal

La Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa de Sagunto denuncia la situación crítica en la que se encuentran las playas norte de Sagunto tras el último temporal marítimo, que ha provocado "graves daños en infraestructuras y ha vuelto a poner de manifiesto la ausencia de regeneración y protección efectiva de unas playas que llevan años sufriendo regresión y abandono institucional", según ha explicado la presidenta del colectivo, Amparo Peris.

Las consecuencias del temporal han sido especialmente graves, según destacan desde la asociación: "pasarelas de madera arrancadas y desplazadas hasta calles colindantes, el agua del mar a punto de alcanzar viviendas en la zona de Malvarrosa y llegando a espacios urbanos, arrastre masivo de arena hacia el sur y desaparición de elementos básicos de accesibilidad como los lavapiés, completamente engullidos por el mar".

Desde el colectivo insisten en que la regeneración de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa no puede limitarse exclusivamente al traslado puntual de arena desde Cullera. Según Peris, "resulta imprescindible la implantación de mecanismos de protección duraderos, como arrecifes artificiales u otras soluciones de ingeniería costera, que reduzcan la energía del oleaje y eviten la continua pérdida de sedimentos. Sin estas medidas, cualquier aporte de arena está condenado a desaparecer tras pocos temporales".

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.