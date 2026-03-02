Peris: "Para dar una protección adecuada a las víctimas de violencia de género hay que contar con la criminología"

Hoy en nuestro espacio especial dedicado a la Semana de la Dona ponemos el foco en una figura clave del ámbito jurídico y criminológico. Ella es Amparo Peris, recientemente nombrada Decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunitat Valenciana. Jurista y criminóloga, Peris cuenta con una larga trayectoria profesional vinculada al análisis del delito, la mediación y, especialmente, a la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género.

Es licenciada en Ciencias Políticas, Derecho y Criminología, una formación que le ha permitido abordar la realidad de la violencia desde una doble perspectiva: la jurídica y la criminológica, combinando el trabajo en los tribunales con el análisis de las causas y la prevención de los delitos.

De hecho, fue una de las primeras abogadas especializadas en violencia de género, en un momento en el que este fenómeno todavía no tenía la visibilidad social ni el desarrollo legislativo que tiene hoy. Desde entonces ha seguido muy de cerca la evolución de las políticas públicas, la legislación y los recursos de protección a las víctimas.

Además de su labor jurídica, también desempeña un papel relevante en el ámbito de la mediación. Es presidenta de IVMED, una entidad que trabaja para impulsar la mediación como herramienta eficaz para la resolución de conflictos y para fomentar una cultura de diálogo en distintos ámbitos sociales.

Ahora, como decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunitat Valenciana, afronta una nueva etapa con el objetivo de reforzar el papel de la criminología en la sociedad, dar mayor visibilidad al trabajo de los criminólogos y contribuir al diseño de políticas públicas más eficaces en materia de prevención del delito.

En esta entrevista con María José Gimeno, habla de su trayectoria, de la evolución de la lucha contra la violencia de género en España y del papel que puede desempeñar la criminología para construir una sociedad más segura e igualitaria.



