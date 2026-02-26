Kike Soriano, el músico por excelencia de La Crida de las Fallas de Valencia

Hay momentos que no se explican, se sienten. Momentos en los que la música no acompaña el acto, lo eleva. Y eso es exactamente lo que ha conseguido el músico de Gilet Kike Soriano con su intervención en La Crida de las Fallas de Valencia 2026.

Después de su trabajo en la Crida de 2025, este 2026 ha vuelto a hacerlo. Y no solo en Valencia. También en la Crida de Sagunto, consolidando un sello propio que mezcla épica, identidad y emoción colectiva.

Porque lo que pasó en las Torres de Serranos no fue solo música. Fue piel erizada. Fue silencio contenido antes del estallido. Fue ese instante en el que miles de personas miran al cielo y sienten que, ahora sí, empiezan las Fallas.

Su propuesta musical ha contado con voces solistas y coros que han dado profundidad y solemnidad al momento —una combinación de fuerza sinfónica y sensibilidad contemporánea— logrando una atmósfera cinematográfica que emociona.

Kike Soriano ya es el músico de La Crida, por excelencia.

En la entrevista que concedió en Más de uno Sagunto, con María José Gimeno, cuenta todos los detalles. En este podcast, vamos a revivir esa emoción y a conocer al artista que hay detrás de esa partitura que nos hizo vibrar.

Porque cuando la música logra que todo un público contenga la respiración no es casualidad. Es talento. Y eso es Kike Soriano.



