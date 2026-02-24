La Asociación Cultural El Archivo Camp de Morvedre anuncia la segunda edición del Premio Emili Llueca

El Archivo Camp de Morvedre anuncia la segunda edición del Premio Emili Llueca, este año organizado conjuntamente con Esfera Morvedre, con el objetivo de continuar impulsando la crítica y la sátira sobre el patrimonio cultural a través de las escenas y muñecos de falla.

El premio rinde homenaje a Emili Llueca Úbeda, historiador, cronista e Hijo Adoptivo de Sagunto, una figura clave en la defensa del patrimonio y la historia del Camp de Morvedre. La iniciativa mantiene vivo su legado y su pasión por las Fallas y por la cultura de proximidad.

El premio está abierto a todas las fallas mayores e infantiles de la comarca del Camp de Morvedre, que podrán presentar escenas o muñecos que destaquen por su visión crítica y satírica del patrimonio cultural. El jurado estará formado por miembros del Archivo Camp de Morvedre, Esfera Morvedre.

El presidente, Albert Llueca, lo ha contado en esta entrevista a María José Gimeno.