Open Space Comarcal, empresa referente dedicada a la formación y empleo

Encarna Alacreu, gerente de Open Space Comarcal, empresa dedicada a la formación y el empleo, cuenta en entrevista con María José Gimeno, todas las funciones que hacen desde su sede.

Especialistas en cursos subvencionados y Agencia de Colocación oficial, conectan el talento local con el tejido empresarial.

Además, cuentan con nuevas instalaciones en Puerto de Sagunto, un espacio más amplio y adaptado que les permitirá incrementar y mejorar su oferta de formaciones. Las nuevas instalaciones están ubicadas en C/ Elio Antonio

de Nebrija, 25, un punto accesible y pensado para acoger tanto actividades formativas como la atención directa a usuarios y entidades.