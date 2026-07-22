Villajoyosa entrega el local municipal de la calle Triana a la asociación de Autisme La Vila

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha entregado este miércoles el local municipal, ubicado en la calle Triana, a la asociación Autisme La Vila para que sea la sede de esta entidad.

El Alcalde Marcos Zaragoza, la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, la concejala de Educación y Cultura, Marisa Mingot, el concejal de Servicios Técnicos, Peyo Lloret, y miembros de la asociación han acudido al espacio de la calle Triana para comprobar la finalización de los trabajos de adecuación del mismo que han realizado los trabajadores del área de Servicios Técnicos.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “como dijimos, este espacio municipal se iba a ceder a Autisme La Vila para que puedan tener una sede accesible, adaptada y con todos los servicios y comodidades que necesitan”. La concejala de Servicios Sociales apuntó que “Autisme La Vila va a tener una sede para poder atender a las más de 70 familias que la forman actualmente. La entidad ofrece servicios de apoyo social, educativos y terapéuticos”.

Los trabajos de adecuación han consistido en renovar toda la carpintería de aluminio y madera, puertas, rejas y ventanas. Además, se ha cambiado todo el suelo, alicatado y ampliado el aseo para hacerlo accesible a personas con movilidad reducida. Se han arreglado los despachos y se ha pintado todo el espacio, además de mejorar la instalación eléctrica y de agua.