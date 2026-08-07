Ayudas accesibilidad

Villajoyosa y Benidorm recibirán ayudas de la Generalitat para mejorar la accesibilidad de sus playas

Los dos municipios de la Marina Baixa podrán incorporar nuevos equipamientos como pasarelas, duchas adaptadas y sillas anfibias.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa y Benidorm |

La playa accesible de Villajoyosa estará abierta hasta el 15 de septiembre y ya se ha iniciado el servicio de autobús gratuito
La playa accesible de Villajoyosa estará abierta hasta el 15 de septiembre y ya se ha iniciado el servicio de autobús gratuito | Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa y Benidorm se encuentran entre los municipios beneficiarios de las ayudas concedidas por la Generalitat para mejorar la accesibilidad de los espacios públicos. En total, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha destinado casi 380.000 euros a 44 proyectos municipales de toda la Comunitat Valenciana.

En el caso de la Marina Baixa, las ayudas permitirán mejorar el equipamiento de los puntos accesibles de las playas de Villajoyosa y Benidorm, con actuaciones como la instalación de pasarelas, duchas adaptadas y la incorporación de sillas anfibias, andadores y flotadores terapéuticos.

Estas subvenciones forman parte del compromiso de la Generalitat para avanzar en la accesibilidad universal y la autonomía personal, facilitando que las personas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad de condiciones de los espacios y servicios públicos.

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