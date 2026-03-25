Recta final para la retirada de las columnas ‘Andrea’ en Benidorm

La rehabilitación y restauración de las 18 icónicas columnas ‘Andrea’ del Paseo Marítimo de Levante de Benidorm, iniciada el pasado mes de diciembre por el Ayuntamiento, avanza a buen ritmo. Se prevé que en los próximos días queden retiradas todas las estructuras que aún permanecen en su ubicación para continuar con su recuperación.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, detalla el proceso de restauración de las columnas que está “cuidadosamente planificado” y se desarrolla en varias fases y en distintos centros especializados “para garantizar la máxima calidad en el resultado final”. Así, tras desmontar las columnas en tres bloques, se realiza una revisión visual detallada y se reparan posibles desperfectos. Después se retira la pintura para llevar a cabo un tratamiento de pintura diseñado para entornos marítimos de alta agresividad, “con lo que se asegura la durabilidad en un ambiente tan exigente como el del paseo marítimo”. Después del secado, los bloques vuelven a ensamblarse para su recolocación. Ese proceso de reinstalación se lleva a cabo en dos fases. Primero se instalarán las bases y módulos inferiores y después se colocarán los módulos superiores que incorporan el sistema de iluminación.

La última fase de la rehabilitación consiste en la incorporación de la nueva iluminación arquitectónica con cambio dinámico de color, que complementa la instalación realizada en la catenaria del paseo marítimo. De hecho, se contempla poder “adaptar la iluminación a las diferentes necesidades y festividades creando escenas dinámicas y convirtiendo la instalación en una herramienta de comunicación de la ciudad con vecinos y visitantes” ha afirmado el concejal.

La actuación cuenta con un presupuesto de 590.210 euros, financiado con fondos europeos, y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Verde Benidorm’. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.