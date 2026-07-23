El punto de baño accesible de la playa Racó de l’Albir a pleno rendimiento hasta finales de septiembre

Situado junto a la biblioplaya de l’Albir, este servicio facilita el acceso al agua mediante un sistema de atención personalizada, adaptado a las necesidades de cada usuario. Para ello cuenta con personal especializado y equipamiento específico que hace posible un baño asistido en condiciones de plena accesibilidad.

El punto de baño accesible dispone de zonas de sombra, duchas y aseos adaptados, además de sillas anfibias y muletas anfibias para facilitar la entrada y salida del mar. La atención corre a cargo de dos asistentes especializados, que acompañan a las personas usuarias durante todo el proceso, garantizando una experiencia segura y confortable.

El concejal de Playas, Luis Morant, ha subrayado que este servicio "forma parte del compromiso del Ayuntamiento por ofrecer unas playas inclusivas y accesibles para toda la ciudadanía". En este sentido, ha destacado que "el operativo especial de verano, en el que participan diferentes departamentos municipales, permite prestar una atención de calidad y garantizar la seguridad de quienes disfrutan de la playa durante estos meses".

El baño asistido se presta bajo demanda, por lo que es necesario reservar previamente en la biblioplaya de l’Albir. El horario de funcionamiento es de lunes a domingo, de 11:00 a 13:30 horas, ampliándose los sábados y domingos con servicio también por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas.

Este recurso forma parte del dispositivo especial de verano que el Ayuntamiento despliega cada año en la playa Racó de l’Albir. El servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo permanecerá igualmente activo hasta finales de septiembre, atendido por un equipo integrado por tres socorristas y un sanitario.

Durante la temporada estival también permanecen en funcionamiento el servicio de alquiler de patines, kayaks y tablas de paddle surf, mientras que el alquiler de hamacas y sombrillas se encuentra disponible desde Semana Santa.

En cuanto al servicio de socorrismo, el horario es de 11:00 a 18:00 horas durante junio y septiembre, ampliándose en julio y agosto de 10:00 a 19:00 horas. A ello se suma el refuerzo de la vigilancia policial en el paseo marítimo y el incremento de las labores de limpieza, con el objetivo de ofrecer una playa segura, accesible y en las mejores condiciones para vecinos y visitantes durante todo el verano.

Bandera Azul y ocho reconocimientos ambientales

La playa del Racó del Albir vuelve a lucir este verano la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica la excelencia en la calidad del agua, la seguridad, los servicios, la accesibilidad y la gestión ambiental del litoral. Este distintivo, concedido anualmente por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), consolida a l'Alfàs del Pi como un destino turístico comprometido con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.

A este reconocimiento se suman seis distintivos Centro Azul, que sitúan de nuevo a l'Alfàs del Pi como el municipio europeo con mayor número de estos galardones. Los centros reconocidos son el Centro de Interpretación Faro de l'Albir, el CIPM Los Carrascos, el Centro de Interpretación Medioambiental La Antigua Cantera, el CEA Carabineros, el Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir y el Espai Cultural Escoles Velles, espacios que desarrollan una importante labor de divulgación ambiental, histórica y patrimonial.

Además, el municipio cuenta con el distintivo Sendero Azul para el camino al Faro de l'Albir, reconocido este año como el Mejor Sendero Azul de España. En conjunto, l'Alfàs del Pi suma ocho reconocimientos ambientales que ponen de manifiesto su apuesta por un modelo turístico sostenible, de calidad y respetuoso con el medio ambiente.