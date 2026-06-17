Desde su puesta en marcha más de 50 empresas locales se suman al servicio de recogida de cartón comercial puerta a puerta que presta Finestrat

Más de 50 establecimientos de Finestrat se suman al servicio de recogida de cartón comercial que ofrece el Ayuntamiento de Finestrat puerta a puerta. Para negocios locales, pequeñas y medianas y grandes empresas de todo el término municipal. De lunes a sábado los operarios pasan por los establecimientos que se han sumado a este servicio y recogen el cartón que generan. Para aquellas empresas que quieran solicitarlo, solo tienen que llamar previamente a línea gratuita 900 87 88 70.

“Desde su puesta en funcionamiento hace aproximadamente 1 mes ya llevamos más de 50 negocios que se han sumado a este servicio de recogida a domicilio del cartón comercial. Son actividades que, por su carácter, generan mucho cartón a diario. Y para evitar su acumulación en vías públicas hemos puesto en marcha esta iniciativa que está siendo muy bien acogida por el empresariado”, informó el concejal de Gestión de Residuos, Tomás Sellés.

La recogida selectiva de cartón comercial viene acompañada por otra medida. Y es que a aquellas empresas que así lo solicitan se les facilita contenedores específicos de recogida de cartón. “En lo que llevamos de actividad hemos distribuido ya más de 50 contenedores azules de diversa capacidad según la necesidad de cada empresa, desde 800 litros hasta 120 litros. Lo que buscamos con estas acciones es ayudar a separar más residuos, separar mejor y con todo ello, reducir su impacto sobre el medio ambiente”.

Este servicio municipal y gratuito forma parte de la campaña “Finestrat. Cada gesto cuenta” dirigida a fomentar la recogida selectiva de residuos para facilitar su posterior reciclaje.

Otros servicios que viene prestando el Ayuntamiento en esta misma línea es la recogida puerta a puerta de los restos de poda y también los enseres. “Así evitamos su acumulación en vías públicas y por supuesto, el abandono y la suciedad que generan”.

Para solicitarlo, vecinos y vecinas de Finestrat pueden contactar en la línea: 900 87 88 70, de lunes