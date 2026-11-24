El simulacro se organizó a petición de Camila Mora, directora comercial de The Comm, dentro de las actuaciones preventivas que se llevan a cabo para reforzar la seguridad de los edificios y centros residenciales, así como para familiarizar a sus ocupantes y trabajadores con los procedimientos que deben seguir en caso de emergencia.

La intervención permitió poner en práctica los protocolos de actuación ante un posible incendio, y evaluar la coordinación y respuesta de los equipos implicados. Está previsto que el ejercicio vuelva a repetirse dentro de seis meses en otro de los bloques del complejo, dando continuidad a este tipo de iniciativas preventivas.

La jefa de Protección Civil de l’Alfàs del Pi, María Pérez, ha explicado que este tipo de simulacros se realizan a solicitud de los propios centros, con el objetivo de mejorar sus condiciones de seguridad. Desde la agrupación local se atienden estas peticiones en función de la disponibilidad de medios y personal.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana de l’Alfàs, Toni Such, ha querido expresar su reconocimiento y agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil por su implicación y disponibilidad. Such ha destacado la importancia de contar con un equipo que, de manera totalmente altruista, dedica su tiempo y esfuerzo a colaborar en actuaciones que contribuyen a proteger a la ciudadanía. Asimismo, ha incidido en la importante labor preventiva que desarrolla la agrupación, y su colaboración con instalaciones y entidades del municipio para mejorar la seguridad colectiva.

Protección Civil de l’Alfàs del Pi cuenta actualmente con once voluntarios, personas que prestan este servicio de forma desinteresada y sin percibir remuneración alguna, dedicando parte de su tiempo a colaborar en dispositivos preventivos, emergencias y otras actuaciones de interés público.

Un complejo residencial de referencia

The Comm es uno de los grandes complejos de alojamiento para mayores con servicios comunitarios de España. Actualmente dispone de 230 unidades residenciales y contempla una ampliación hasta alcanzar las 268 unidades adicionales, lo que permitirá superar las 500 viviendas privadas con servicios comunitarios. El perfil internacional de sus residentes mantiene la tendencia de los últimos años, con una mayoría de ciudadanos británicos, belgas, holandeses y noruegos, junto a residentes de otras nacionalidades, como alemanes y suizos.

La realización periódica de simulacros como el desarrollado este fin de semana constituye una herramienta fundamental para reforzar la prevención, comprobar la eficacia de los protocolos de emergencia y garantizar una mayor seguridad y tranquilidad a quienes viven y trabajan en este tipo de instalaciones.