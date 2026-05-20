Las obras de alumbrado en la avenida Carbonera entran en su fase final en l’Alfàs del Pi

Las obras de implantación de alumbrado público en un tramo de la avenida Carbonera de l’Alfàs del Pi se encuentran ya en su fase final y concluirán a lo largo de esta misma semana, según ha anunciado el concejal de Urbanismo, Toni Such, tras la visita técnica realizada junto al concejal de Servicios Técnicos, Óscar Pérez.

La actuación, que supone una inversión municipal de 48.086,01 euros (IVA incluido), ha permitido dotar de iluminación un tramo de aproximadamente 600 metros de este vial de titularidad provincial (CV-751), mejorando así las condiciones de seguridad vial en una de las principales vías de acceso y conexión del municipio.

El proyecto ha contemplado la instalación de una treintena de puntos de luz sobre columnas de 10 metros de altura, equipadas con luminarias LED e integradas en el sistema de telegestión municipal. Los trabajos han incluido la ejecución de zanjas, cimentaciones, conexión con la preinstalación existente, instalación de arquetas de registro, línea de tierra general, así como la reposición de los servicios afectados y la adecuación de la senda cicloturista con trabajos de hormigonado y repintado.

De forma paralela, la intervención incluye la renovación de un lote de luminarias del casco urbano, que serán sustituidas por tecnología LED e incorporadas también al sistema de telegestión, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico en el municipio. Estos trabajos se iniciarán en cuanto finalicen los de la avenida Carbonera.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha señalado que “las obras están prácticamente finalizadas y en pocos días la avenida Carbonera contará con un sistema de iluminación completamente operativo, que responde a una necesidad real detectada tras la reordenación del vial y la implantación del carril bici”. En este sentido, ha añadido que “esta actuación supone una mejora directa en la seguridad de conductores, ciclistas y peatones, especialmente en horario nocturno”.

Such ha destacado además que “el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de la red de alumbrado público, apostando por tecnologías más eficientes que permiten reducir el consumo energético y mejorar la calidad del servicio en todo el municipio”, al tiempo que ha subrayado “la importancia de seguir actuando en infraestructuras clave para garantizar un desarrollo urbano más seguro y sostenible”.