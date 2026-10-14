La Nucía acoge las “Jornadas Comarcales de Voluntariado” de la Diputación

El sábado 24 de octubre por la mañana, de 10,30 a 14,30 horas, se desarrollarán las “Jornadas Comarcales de Voluntariado” en la plaça l’Almàssera de La Nucía, que contará con muestra de 22 asociaciones, la actuación musical de “The Boliquets”, talleres infantiles e hinchables. Una jornada totalmente gratuita y abierta a todos los públicos.

El objetivo de estas “Jornadas Comarcales de Voluntariado” de la Diputación de Alicante es dar a conocer el trabajo altruista y desinteresado que realizan diferentes asociaciones y ONG’S y sus voluntarios y voluntarias. En la presentación de estas Jornadas han participado Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social.

Como animación de las Jornadas habrá la actuación de “Magia” con el Mago Ati (11 horas) y la actuación musical del grupo local “The Boliquets” (12,30 horas). Durante toda la mañana habrá talleres infantiles, simulador de realidad virtual y castillos hinchables, para atraer a público de todas las edades.