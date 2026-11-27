El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto para la construcción de 160 nuevos nichos en el cementerio de Sant Jaume. El proyecto ha sido remitido ya al área de Contratación para que se inicien los trámites necesarios para la contratación y ejecución de las obras. La inversión que se destinará a esta actuación asciende a 175.000 euros y el plazo de ejecución se ha establecido en dos meses.

El camposanto, según se indica en la propuesta, presenta actualmente un déficit de unidades de enterramiento debido a que los nichos construidos en las distintas fases de ampliación se encuentran ya prácticamente ocupados en su totalidad. Dado que la ampliación del cementerio realizada en parcelas anexas todavía no está operativa, “se hace necesario acometer la construcción de nuevos nichos en el recinto existente con el fin de garantizar la disponibilidad de unidades de enterramiento durante un período aproximado de un año y asegurar así la continuidad de la prestación del servicio público municipal” ha señalado Jaime Jesús Pérez, concejal de Cementerios.

La aprobación del expediente prevé la ejecución de dos módulos de 80 nichos cada uno, distribuidos en diez filas y cuatro alturas por ambas caras, con una capacidad total de 160 unidades de enterramiento, similar a los bloques ya existentes. Así, ha explicado el concejal, las obras se desarrollarán en el interior del cementerio “concretamente en una parcela disponible en la confluencia de las calles Santa Rosa y Virgen del Rosario, en la parte sur del recinto, y sin interferir en el normal funcionamiento de las instalaciones existentes”.

Pérez ha precisado que la actuación comprende la ejecución de las losas de cimentación, la construcción de los nichos mediante un sistema de encofrado modular, cerramientos laterales de ladrillo cara vista y cubiertas inclinadas de teja cerámica curva, además de la urbanización del entorno mediante pavimento de hormigón impreso y la instalación de mobiliario urbano, con materiales y acabados acordes con los existentes en el resto del camposanto.

“Estos 160 nuevos nichos se sumarán a los 176 que se acabaron antes del pasado verano” y que supusieron una inversión de 185.000 euros, ha recordado el concejal. Jaime Jesús Pérez ha afirmado que el Ayuntamiento “sigue trabajando para contar con más nichos en el actual cementerio, en parcelas en las que aún había espacio para nuevas isletas”, de modo que “garantizamos la capacidad de enterramiento, mientras seguimos con las actuaciones relacionadas con la gran obra de ampliación de este cementerio, con la que duplicamos su superficie, ganamos nuevos servicios, entre ellos el tanatorio municipal, y aseguramos la capacidad de enterramientos para las próximas décadas”.