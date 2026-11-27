La alcaldesa, Nati Algado, destacó que “por 1ª vez Finestrat aprueba los presupuestos en el año anterior para que pueda entrar en vigor desde el mismo 1 de enero. Es el primer presupuesto que aprobamos desde la salida del Plan de Ajuste a principios de 2026. Sin duda, estas cuentas representan un nuevo paso en la consolidación del modelo de gestión municipal. Son unos presupuestos que miran a las necesidades reales de Finestrat y que ponen el foco en servicios públicos diarios como acción social, empleo, juventud, deporte y limpieza viaria”. En lo que se refiere a inversiones la primera autoridad local avanzó que “4’2 millones€ irán destinados a culminar la 2ª Escoleta infantil municipal, la climatización de los colegios, la seguridad, la mejora del servicio de limpieza, los servicios sociales y el apoyo a nuestras familias, jóvenes, deportistas y asociaciones. Y lo hacemos desde una situación de estabilidad financiera, sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento y sin aumentar la carga contributiva a nuestros vecinos, vecinas y empresas”, ha señalado la alcaldesa. Una de las principales novedades de este ejercicio es que el presupuesto se ha elaborado para su aprobación antes de finalizar este año, de manera que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2027, evitando así la prórroga de las cuentas anteriores.

Más recursos para los servicios públicos: limpieza, seguridad y protección del entorno

El presupuesto ordinario destinado al funcionamiento municipal y a la prestación de servicios públicos alcanza los 21.407.892,64€, lo que supone un incremento del 10,21% respecto al ejercicio anterior, con casi 2 millones de euros más. En este apartado destaca especialmente el refuerzo de la limpieza viaria y el esfuerzo en la recogida de residuos urbanos. La protección del entorno y el mantenimiento de los espacios públicos también ganan protagonismo al duplicar la partida destinada a actividades ambientales y prevención de incendios, que alcanza los 100.000€. En materia de seguridad, se refuerzan los recursos operativos de la Policía Local, incluyendo partidas para videovigilancia con sistema de cámaras de tecnología OCR.

Más atención social y apoyo a las familias

La atención social constituye otra de las prioridades de las cuentas municipales. Entre las partidas destacadas el Programa de Acción social que crece un 35% hasta alcanzar los 709.000€; también 90.000€ para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y 15.000€ para Teleasistencia, reforzando así la atención y el acompañamiento a las personas que más lo necesitan.

También crece un 32’31% el apoyo al tejido asociativo, deportivo y social de Finestrat hasta alcanzar los 859.000€ en lo que respecta a la colaboración con entidades y clubes locales, así como las ayudas de emergencia social, la línea de apoyo a estudiantes y el apoyo directo al comercio mediante las campañas de Bono Consumo. En este último ámbito, el presupuesto contempla 50.000€para la gestión de estas campañas de dinamización comercial.

Más de 4,2 millones de euros en inversiones

El capítulo de inversiones reales alcanza los 4.264.407,63€, lo que representa más del 16% del presupuesto de gastos. Entre las principales actuaciones previstas para 2027 destacan:

• 1.273.000 € para la finalización y equipamiento de la 2ª Escuela Infantil Municipal. • 893.683,48 € para infraestructuras deportivas. • 580.261,15 € para obras de climatización y eficiencia energética en colegios públicos. • 435.000 € para Pavimentación de Vías Públicas y reurbanización. • 239.763 € para el Plan de Inversión en Infraestructuras Hidráulicas y prevención de inundaciones. • 240.000 € para la renovación y ampliación del alumbrado público en vías y partidas rurales. Estas actuaciones permitirán seguir avanzando en la mejora de los equipamientos educativos y deportivos, la modernización de los espacios urbanos y el mantenimiento de las infraestructuras municipales.

Un presupuesto más ajustado a la actividad ordinaria del municipio

El presupuesto de 2027 presenta una variación de 9’77millones€ respecto al ejercicio anterior. Esta variación responde a la finalización del proyecto de construcción del Instituto de Educación Secundaria, financiado mediante transferencias extraordinarias del Pla Edificant. Por tanto, la disminución del presupuesto total no supone una reducción de los recursos destinados al funcionamiento municipal. De hecho, el gasto corriente aumenta un 10,21%, alcanzando los 21,4 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos años.

“Nuestro objetivo es seguir acompañando el crecimiento de Finestrat con servicios públicos de calidad, con atención en las personas, en las familias, en las empresas y adaptado a las necesidades de cada núcleo de población. Son unos presupuestos que combinan responsabilidad, inversión y estabilidad económica para continuar construyendo el Finestrat del futuro”, ha concluido Nati Algado, quien agradeció el esfuerzo, coordinación y rigor de todas las Concejalías y departamentos municipales.

Las cuentas cuentan con informe favorable de Intervención Municipal, que acredita el cumplimiento de los principios de nivelación presupuestaria, estabilidad y sostenibilidad financiera. Además, reduce la deuda municipal al 24’5% sin recurrir a ninguna nueva operación de endeudamiento.

La aprobación del presupuesto ha salido adelante con los votos del grupo municipal popular. El grupo municipal socialista ha votado en contra.