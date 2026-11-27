El Ayuntamiento de Villajoyosa de Villajoyosa va a ejecutar una actuación para mejorar la red de saneamiento y modificar el trazado de la impulsión de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) Zona Industrial.

La actuación se iniciará el lunes, 30 de noviembre y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. La inversión es de 148.811,12 euros (IVA incluido), financiada con cargo al Plan de Inversiones de la empresa concesionaria Veolia.

El Alcalde Marcos Zaragoza; el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis; el gerente territorial de Veolia, Ciriaco Clemente; técnicos municipales y representantes de la empresa concesionaria han acudido a la carretera del puerto para el replanteo de los trabajos.

El primer edil indicó que “el proyecto tiene como objetivo solucionar la sobrecarga de la actual red en la zona de Barberes Sur, que recibe de forma simultánea los caudales de tres estaciones de bombeo en conducciones antiguas y de difícil acceso”. El Alcalde explicó que “para evitar riesgos de rotura y saturación, se desviará el vertido hacia una red de mayor capacidad”. En este caso, la que transcurre desde la rotonda del polígono industrial de acceso al puerto hasta el pozo de cabecera existente en la avenida del Mediterráneo.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que “la actuación incluye la rehabilitación del colector de residuales existente en dicha avenida y la Almadrava mediante técnicas sin apertura de zanja”. Entre los trabajos destaca la renovación estructural de 25 metros de colector con manga continua de fibra de vidrio curada con luz ultravioleta, la colocación de 31 camisas interiores (packers) para reparar fisuras puntuales y la impermeabilización de siete pozos de registro.

El Alcalde Marcos Zaragoza recalcó que “con esta actuación garantizamos la mejora de la red para evitar que se produzcan averías o problemas en el tramo por el que discurre actualmente hacia zonas como Costera Pastor o calle Colón”.