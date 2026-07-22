Los niños y niñas del programa Sarsalé de Villajoyosa celebran su fin de curso

Los niños y niñas que forman parte del programa Sarsalé en Villajoyosa han celebrado este martes su fin de curso. Esta iniciativa de la Generalitat Valenciana tiene como objetivo el acompañamiento educativo del pueblo gitano.

Al acto ha acudido el Alcalde Marcos Zaragoza, junto a la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, y la presidenta de la asociación local de mujeres gitanas Aprender a vivir, Meli Rodríguez.

Los más pequeños han recibido un diploma por su participación en el programa Sarsalé y se han proyectado varios vídeos donde explicaban su experiencia en los últimos meses.

Villajoyosa es uno de los 23 municipios elegidos por la Generalitat para implantar el servicio de acompañamiento educativo del pueblo gitano, el programa Sarsalé impulsado por la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Este servicio de acompañamiento y apoyo educativo para el pueblo gitano 2026-2027 es un programa de intervención socioeducativa integral dirigido a la infancia y adolescencia gitana y a sus familias; y está orientado a mejorar la permanencia y el éxito escolar y a reforzar la inclusión social y digital.

Esta iniciativa ha contado con una coordinadora y cuatro trabajadoras de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, que por primera vez están realizando un programa de este tipo en la provincia de Alicante.

Las educadoras atienden a 40 familias vileras y este servicio tiene como objetivo reforzar la equidad en el sistema educativo y apoyar al alumnado más vulnerable.

Los más pequeños que cursan estudios de Primaria y Secundaria se han dividido en dos turnos para acudir a los talleres y actividades que se organizan por la Concejalía y que se realizan en un espacio municipal ubicado en el casco histórico. Además, se realizan talleres con las familias y se trabaja en coordinación con los centros escolares para hacer seguimiento de los alumnos y refuerzo educativo en los colegios.

La elección de municipios por parte del Consell para este programa Sarsalé se ha hecho teniendo en cuenta los estudios de la población gitana en la Comunitat Valenciana realizado por la Fundación Secretariado Gitano (FAGA) y el Ministerio de Sanidad. Se ha priorizado los barrios con mayores carencias, pero también con tejidos comunitarios sólidos y con compromiso institucional local.