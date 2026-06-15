Patrimonio

Más de 300 personas participan en las rutas guiadas de Patrimonio organizadas en l’Alfàs del Pi

La concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha cerrado el programa de visitas guiadas desarrollado entre octubre de 2025 y mayo de 2026 con un balance muy positivo, tras reunir a un total de 345 personas en las distintas rutas organizadas dentro de la programación cultural municipal ‘Domingos para vivir la cultura’, impulsada este año con motivo del proyecto ‘L’Alfàs 2026. Año Cultural’.

Onda Cero Marina Baixa

Alfaz del Pi |

Más de 300 personas participan en las rutas guiadas de Patrimonio organizadas en l’Alfàs del Pi
Más de 300 personas participan en las rutas guiadas de Patrimonio organizadas en l’Alfàs del Pi | Onda Cero Marina Baixa

En total se han realizado doce visitas guiadas distribuidas en cuatro rutas temáticas diseñadas para acercar a residentes y visitantes la riqueza histórica, cultural y medioambiental del municipio. La participación registrada supone además un importante incremento respecto a la edición anterior del programa, en la que se contabilizaron 120 visitantes y únicamente se realizaba una ruta mensual dedicada a ‘Los caminos del agua’.

La programación de esta edición ha incluido las rutas ‘Piratas y corsarios en les Penyes de l’Albir’, centrada en la defensa de la costa entre los siglos XVI y XVII; ‘Los caminos del agua’, dedicada al patrimonio hidráulico y agrícola tradicional; ‘El vicus romano de l’Albir’, sobre la vida cotidiana en época romana; y ‘Recuerdos escolares’, un recorrido por la memoria educativa y social del municipio.

La concejala de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez, ha destacado “la excelente acogida que ha tenido este programa, que ha permitido a residentes y visitantes descubrir y redescubrir el patrimonio de l’Alfàs del Pi desde una perspectiva cercana, divulgativa y participativa”. Gómez ha señalado además que “el notable incremento de participantes confirma el interés creciente por este tipo de actividades culturales y por propuestas que combinan historia, naturaleza y convivencia”.

La edil ha querido poner en valor el trabajo realizado por el equipo técnico y las personas colaboradoras que han participado en el desarrollo de las rutas. “Nuestro objetivo es seguir acercando el patrimonio local a la ciudadanía de una forma accesible y atractiva, generando experiencias culturales que ayuden también a valorar y proteger nuestro entorno”, ha añadido.

El programa se ha desarrollado en distintos espacios patrimoniales y naturales del municipio, ofreciendo recorridos adaptados a diferentes públicos y niveles de dificultad, siempre con carácter gratuito y previa inscripción.

Tras el éxito de esta edición, la concejalía de Patrimonio Cultural ya trabaja en un nuevo programa de visitas guiadas que se desarrollará entre octubre de 2026 y mayo de 2027, con nuevas propuestas destinadas a seguir difundiendo la historia, el patrimonio y el paisaje de l’Alfàs del Pi.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi continúa reforzando su apuesta por la divulgación cultural, la recuperación de la memoria local y la promoción de actividades que fomentan el conocimiento y la conservación del patrimonio histórico y natural del municipio.

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