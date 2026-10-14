El Hospital Vila mejora su accesibilidad con la puesta en marcha de un ascensor en la parada del TRAM

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha completado la instalación de un ascensor en la parada de Hospital Vila de la Línea 1 de TRAM d’Alacant para mejorar las condiciones de accesibilidad de aquellas viajeros que se dirigen al Hospital de la Marina Baixa.

El nuevo ascensor, en funcionamiento desde esta semana, permite salvar la altura que hay entre la parada y el acceso al centro sanitario de una manera cómoda, para todas aquellas personas con movilidad reducida.

Este nuevo equipamiento forma parte de las actuaciones que FGV realiza para mejorar las condiciones de accesibilidad de la red del TRAM d’Alacant en el conjunto de todas sus líneas en servicio.

La instalación del ascensor en la parada forma parte de los trabajos ejecutados dentro el proyecto de duplicación de vía y electrificación entre Hospital Vila y Benidorm. Como parte de estas actuaciones, se han incorporado diferentes mejoras de accesibilidad también en las estaciones Cala Finestrat y Terra Mítica.

Las obras de duplicación y electrificación afectaron a más de seis kilómetros de vía, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, IVA incluido, financiados en parte con fondos de la Unión Europea MRR.

Esta obra forma parte del Plan de Actuación de FGV 2026-2030, dotado con más 830 millones de presupuesto, y que tiene como objetivo modernizar, renovar y ampliar las explotaciones de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.

El proyecto constructivo también ha comprendido la renovación y adecuación del cerramiento a lo largo del tramo, la construcción de un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal y la prolongación del camino Moralet, desde el aparcamiento existente al norte de la estación de Benidorm para habilitarlo como itinerario senderista, de modo que se ha generado un itinerario saludable.

Actualmente, FGV está ejecutando las obras de tranviarización del tramo Benidorm-Benidorm Intermodal de la Línea 9 de TRAM d’Alacant que completa la duplicación de vía y electrificación del tramo Hospital Vila-Benidorm.

Las obras que comenzaron el pasado mes de junio cuentan con un presupuesto superior a los cinco millones de euros y responden a la necesidad de incrementar la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviaria, mediante soluciones compatibles con el modelo tranviario.

La ejecución de las obras permite incorporar nuevas soluciones semaforizadas y adaptar diversos puntos de cruce para optimizar tanto la movilidad peatonal como el tránsito de vehículos, especialmente los de emergencias, entorno al trazado al TRAM d’Alacant en Benidorm.